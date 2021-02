Face à la concurrence, Spotify dévoile une option payante afin d’écouter les musiques en très haute qualité !

Baptisé Spotify HiFi, l’abonnement proposera une meilleure qualité audio, garantie sans compression. Avec cette nouvelle offre, la plateforme de streaming propose ainsi à ses clients et clientes une « qualité CD, avec un format audio lossless ».

Pour le moment, seules quelques régions du monde sont concernées par cette nouvelle option. Aucune date officielle n’est pour le moment annoncée même si certains médias indiquent une arrivée possible pour le printemps en France. Nous ne connaissons pas non plus le prix, mais il est fort à parier qu’il serait compris entre 15 et 20 €.

Une concurrence sans pitié.

Le monde des plateformes de streaming pour la musique est très concurrentiel avec des poids lourds comme Google et Apple. Il était donc important pour Spotify de réagir en proposant ce nouveau service. Deezer a déjà lancé son offre HiFi et beaucoup d’autres applications de musique se sont lancées dans l’écoute en très haute qualité.

Même si Spotify est leader dans son domaine, la société n’est pas en très bonne posture financière.

Crédit image : Spotify